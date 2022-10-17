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المعمر لأنظمة المعلومات جديد
شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم أي إس"
سوق السعودية

"المعمر لأنظمة المعلومات" تعين عبدالله الغامدي رئيساً تنفيذياً

جهوده خلال فترة تكليفه انعكست على الأداء الجيد للشركة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم أي إس"، عن قرار مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت تعيين الرئيس التنفيذي المكلف الدكتور عبدالله بن غازي الغامدي رئيساً تنفيذياً للشركة.

وقالت المعمر لأنظمة المعلومات في بيان على "تداول السعودية"، إن جهود الدكتور عبدالله الغامدي خلال فترة تكليفه انعكست على الأداء الجيد للشركة.

وأضافت أن الدكتور عبدالله الغامدي يتمتع بخبرة تتجاوز 25 سنة في المجال التقني والإداري وتطوير الأعمال، حيث حصل على الدكتوراه من كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية من جامعة ويلزسوانزي – بريطانيا وشهادة مهندس محترف من هيئة المهندسين البريطانية ومن منظمة الهندسة الأوروبية، والزمالة من منظمة الهندسة والتكنولوجيا (IET)، المملكة المتحدة، وعضواً في منظمة مهندسي الكهرباء والإلكترونيات الأميركية (IEEE) وحصوله على شهادات احترافية في إدارة المشاريع والبرامج.

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كما شارك في عضوية عدة مجالس إدارة ورئاسة عدة لجان عليا وتنفيذية، وتقلد عدة مناصب فنية وإدارية عليا، كما شارك ورأس عدة برامج تطويرية للتحول الرقمي وعمل مستشارا في عدة جهات.

ويشغل الدكتور الغامدي حالياً الرئيس التنفيذي لشركة التميز لحلول التطبيقات لتقنية المعلومات MIS FORWARD والمملوكة لشركة المعمر لأنظمة المعلومات بنسبة 100%.

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