سوق السعودية
"تعليم ريت" يوزع 9.18 مليون ريال أرباحاً نقدية عن الربع الثالث من 2022
تبلغ قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.18 ريال
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أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن توزيع أرباح نقدية على حاملي وحدات صندوق تعليم ريت للربع الثالث من 2022، بإجمالي 9.18 مليون ريال لعدد وحدات قائمة 51 مليون وحدة.
وقالت السعودي الفرنسي كابيتال في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن قيمة الربح الموزع لكل وحدة تبلغ 0.18 ريال، بنسبة توزيع من صافي قيمة الأصول 1.6% كما في 30 يونيو 2022.
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وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 20 أكتوبر 2022، وسيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل.
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