"سابك" تبدأ التشغيل التجاري للمصنع الثالث لإنتاج جلايكول الإيثيلين
يبدأ الأثر المالي للمصنع في الربع الرابع من 2022
أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، عن بدء مرحلة التشغيل التجاري للمصنع الثالث لإنتاج جلايكول الإيثيلين ضمن مجمع شركتها التابعة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات.
وقالت "سابك" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع تقدر بـ 700 ألف طن متري من مادة أحادي جلايكول الإيثلين.
وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي على نتائج الشركة خلال الربع الرابع لعام 2022.
كانت "سابك" قد أعلنت عن بدء التشغيل التجريبي للمصنع في نوفمبر 2021.
يذكر أن شركة "سابك"، أرست عقد التصاميم الهندسية والتوريد والإنشاء لمصنع جلايكول الإيثيلين (3) ضمن مجمع شركتها التابعة "الجبيل المتحدة للبتروكيماويات" مع شركة سامسونغ الكورية.
بلغت التكلفة الإجمالية التقديرية للمشروع نحو 3.3 مليار ريال، تمول من موارد الشركة الذاتية وقروض تجارية من جهات أخرى.
ومادة أحادي جلايكول الإيثلين، وهي المادة الرئيسية لإنتاج مادة البوليستر ومانعات التجمد، ويسهم المصنع في توسيع العمليات القائمة في مجمعها، ويساعد على تلبية الطلب العالمي المتنامي.
-
ثاني أكبر اقتصاد في العالم يظهر تعافياً قوياً.. لكنه يواجه تحدياتالاقتصاد الصيني لا يزال يصارع قيود "كوفيد-19" الصارمة وأزمة عقارات متفاقمة اقتصاد
-
مسؤول ياباني: سنرد بحزم على أي تقلبات مفرطة في العملةبعد الانخفاض الحاد للين إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ 32 عاما أسواق المال
-
بالصور.. "مرسيدس" تكشف عن سيارة دفع رباعي كهربائية تنافس "وحش تسلا""EQE SUV" الجديدة تتميز بقطع مسافة 590 كيلومتراً بشحنة واحدة قصص اقتصادية