استقالة محمد المدرس الرئيس التنفيذي لـ"سيسكو" وتعيين خالد سليماني خلفاً له
اعتباراً من تاريخ 1 نوفمبر 2022
أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، عن موافقة مجلس الإدارة على قبول استقالة المهندس محمد المدرس من منصبه كرئيس تنفيذي، وذلك لرغبته بالتفرغ لأعماله الخاصة.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن المجلس وافق على تعيين المهندس خالد سليماني في منصب الرئيس التنفيذي اعتباراً من تاريخ 1 نوفمبر 2022م.
وأوضح البيان أن المهندس محمد المدرس سيستمر كمستشار لبعض شركات سيسكو التابعة والزميلة ومستشار خاص لمجلس إدارة الشركة.
والمهندس خالد سليماني حاصل على درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات من جامعة كولورادو – بالولايات المتحدة الأميركية، وحاصل على رخصة التعامل في الأوراق المالية من هيئة سوق المال ورخصة مستشار من هيئة المهندسين السعودية، وحائز على رخصة استشارات مهنية في تقنية المعلومات من وزارة التجارة، لدى المهندس خالد خبرة تناهز 25 عاماً في مجال الاستثمار.
-
حظر المواهب الأميركية في شركات الرقائق الصينية يحبط طموح بكينالحرب تنتقل لمرحلة جديدة قصص اقتصادية
-
عجز الميزانية التركية في سبتمبر 78.63 مليار ليرةزاد الإنفاق على الأجور بنسبة 10% شهريًا اقتصاد
-
بنك ABC البحريني للعربية: "وضع بريطانيا غريب لتداخل السياسة مع الاقتصاد"اتفاق مصر وتونس مع صندوق النقد سيحميهما من أزمة ديون غداء عمل