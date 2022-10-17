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استقالة محمد المدرس الرئيس التنفيذي لـ"سيسكو" وتعيين خالد سليماني خلفاً له

اعتباراً من تاريخ 1 نوفمبر 2022

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، عن موافقة مجلس الإدارة على قبول استقالة المهندس محمد المدرس من منصبه كرئيس تنفيذي، وذلك لرغبته بالتفرغ لأعماله الخاصة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن المجلس وافق على تعيين المهندس خالد سليماني في منصب الرئيس التنفيذي اعتباراً من تاريخ 1 نوفمبر 2022م.

وأوضح البيان أن المهندس محمد المدرس سيستمر كمستشار لبعض شركات سيسكو التابعة والزميلة ومستشار خاص لمجلس إدارة الشركة.

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والمهندس خالد سليماني حاصل على درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات من جامعة كولورادو – بالولايات المتحدة الأميركية، وحاصل على رخصة التعامل في الأوراق المالية من هيئة سوق المال ورخصة مستشار من هيئة المهندسين السعودية، وحائز على رخصة استشارات مهنية في تقنية المعلومات من وزارة التجارة، لدى المهندس خالد خبرة تناهز 25 عاماً في مجال الاستثمار.

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