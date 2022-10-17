اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
صندوق ملكية عقارات الخليج ريت
صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت
سوق السعودية

"مُلكيّة عقارات الخليج ريت" يوزع 1.39% أرباحاً نقدية عن الربع الثالث

بواقع 0.13 ريال لكل وحدة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة مُلكيّة للاستثمار، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن الربع الثالث من 2022، بإجمالي نحو 8.85 مليون ريال لعدد وحدات قائمة نحو 68.1 مليون وحدة.

وقالت " مُلكيّة للاستثمار" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.13 ريال بنسبة توزيع من صافي قيمة الأصول 1.39% كما في 30 سبتمبر 2022.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022.

وسيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بالوثائق.. كشف أكبر عمليات السرقة المنظمة لأموال الدولة في العراق بالوثائق.. كشف أكبر عمليات السرقة المنظمة لأموال الدولة في العراق
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط