سوق السعودية
"مُلكيّة عقارات الخليج ريت" يوزع 1.39% أرباحاً نقدية عن الربع الثالث
بواقع 0.13 ريال لكل وحدة
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أعلنت شركة مُلكيّة للاستثمار، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن الربع الثالث من 2022، بإجمالي نحو 8.85 مليون ريال لعدد وحدات قائمة نحو 68.1 مليون وحدة.
وقالت " مُلكيّة للاستثمار" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.13 ريال بنسبة توزيع من صافي قيمة الأصول 1.39% كما في 30 سبتمبر 2022.
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وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022.
وسيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.
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