أبل تكشف عن أجهزة آيباد برو الجديدة خلال أيام

من المقرر أن تعلن شركة أبل عن أجهزة iPad Pro الجديدة مقاس 11 إنشا و12.9 إنش في الأيام المقبلة، وفقاً لما ذكرته بلومبرغ، وشبكة "CNBC".

وسيمنح الإطلاق أبل فرصة للحصول على المزيد من المنتجات الجديدة على أرفف المتاجر قبل موسم التسوق في العطلات، بعد إطلاق هواتفها الجديدة آيفون 14 وأبل واتش وAirPods Pro في الخريف.

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ويستحوذ ربع العطلات الشتوية المنتهي في ديسمبر، على نصيب الأسد من مبيعات أبل سنوياً، وبالتالي قد يساعدها على تعزيز مبيعات أجهزة آيباد الجديدة حين إطلاقها خلال أيام، خاصة أن مبيعات آيباد انخفضت بنسبة 14% على أساس سنوي خلال الربع الأخير من العام الماضي، وبنسبة 2% خلال الربع الثاني المنتهي في يونيو الماضي.

وقال التقرير إن جهاز iPad الجديد سيحتوي على شريحة M2، وهي أحدث شريحة في جهاز MacBook Air الحالي. وتعد الترقية هي الأولى من نوعها لجهاز iPad Pro من شركة أبل خلال عام ونصف العام، ومن المفترض أن توفر زيادة في السرعة بنسبة 20%، وفقاً للتقرير. لكن الأجهزة اللوحية قد لا تقدم العديد من الميزات الجديدة الأخرى وستبدو كما لو كانت النماذج الحالية.

وذكرت "بلومبرغ" أن شركة أبل تعمل أيضاً على جهاز لوحي جديد للمبتدئين مزود بمنفذ USB-C، والذي يمكن أن يوفر شحناً أسرع ونقل بيانات أسرع، لكن من غير الواضح متى سيتم إطلاقه.