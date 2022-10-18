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الاتحاد للطيران
الاتحاد للطيران
أبوظبي القابضة

أبوظبي تنقل ملكية الاتحاد للطيران إلى شركة القابضة

ضمن خطط تحويل أبوظبي إلى مركز طيران عالمي

دبي – رويترز
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قالت شركة القابضة (إيه دي كيو)، أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة نقلت الملكية الكاملة لمجموعة الاتحاد للطيران إلى الصندوق.

وأضافت في بيان أن نقل مجموعة الاتحاد للطيران استكمال لجهود القابضة "إيه.دي.كيو" لتحويل أبوظبي إلى مركز طيران عالمي.

وقدمت "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، عرضاً إلى شركة طيران أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يتضمن دمج حصصها البالغة نسبتها 100%، في شركات آمرك والاتحاد للطيران الهندسية، بالإضافة إلى حصتها البالغة 50% من رأسمال شركة غلوبال إيروسبيس لوجيستكس (جال)، وذلك لإنشاء مركز عالمي في قطاع صيانة وإصلاح الطائرات، ذي تنافسية عالية تمكنه من الوصول إلى الأسواق العالمية وبناء علاقات تجارية مع كبار مصنعي الطائرات في العالم.

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