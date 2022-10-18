أرباح بنك الكويت الوطني ترتفع 45% إلى 136.4 مليون دينار بالربع الثالث

سجل بنك الكويت الوطني صافي ربح في الربع الثالث من العام والمنتهي في 30 سبتمبر 2022 بواقع 136.4 مليون دينار كويتي (438.9 مليون دولار) بنمو على أساس سنوي نسبته 45%.

وارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 46.9% خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، إلى 374.2 مليون دينار كويتي (1.2 مليار دولار)، مقارنة بنحو 254.8 مليون دينار كويتي (819.9 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من 2021.

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ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية سبتمبر من العام 2022 بواقع 6.8% على أساس سنوي، لتبلغ 34.7 مليار دينار كويتي (111.7 مليار دولار).

كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 20.6 مليار دينار كويتي (66.3 مليار دولار) مرتفعة بنسبة 8.7% على أساس سنوي وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 11% لتصل إلى 19.3 مليار دينار كويتي (62 مليار دولار).

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.5 مليار دينار كويتي (11.2 مليار دولار) بارتفاع بلغت نسبته 1.5% على أساس سنوي.