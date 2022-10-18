اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سوق السعودية

أرباح "سبكيم العالمية" تتراجع 24.8% إلى 774.4 مليون ريال بالربع الثالث

و3.12 مليار ريال أرباحها في 9 أشهر

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم العالمية" تراجع صافي أرباحها بنسبة 24.78% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 774.4 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح نحو 1.029 مليار ريال في الربع الثالث من 2021.

وقالت "سبكيم العالمية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن انخفاض صافي الربح خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار البيع لمعظم منتجات الشركة لا سيما منتجات الميثانول والبيوتانديول وايثيل أسيتات والبولي بروبيلين.

وأضافت أنه يعود كذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية من البيوتان والإيثانول والإيثلين والبروبان، بالإضافة إلى انخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة.

مختبر أميركي يطور سلالة جديدة من "كورونا".. تقتل 80% من المصابين قصص اقتصادية فيروس كورونا مختبر أميركي يطور سلالة جديدة من "كورونا".. تقتل 80% من المصابين

وتراجعت أرباح "سبكيم العالمية" بنسبة 38.69% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 1.263 مليار ريال في الربع الثاني من 2022.

وارتفع صافي أرباح "سبكيم العالمية" بنسبة 37.23% في التسعة أشهر الأولى من 2022، إلى نحو 3.116 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 2.271 مليار ريال في التسعة أشهر الأولى من 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وسط مخاوف من عودة التوترات.. ترقب في الشارع السوداني للاتفاق السياسي وسط مخاوف من عودة التوترات.. ترقب في الشارع السوداني للاتفاق السياسي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط