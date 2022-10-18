أرباح "سبكيم العالمية" تتراجع 24.8% إلى 774.4 مليون ريال بالربع الثالث

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم العالمية" تراجع صافي أرباحها بنسبة 24.78% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 774.4 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح نحو 1.029 مليار ريال في الربع الثالث من 2021.

وقالت "سبكيم العالمية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن انخفاض صافي الربح خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار البيع لمعظم منتجات الشركة لا سيما منتجات الميثانول والبيوتانديول وايثيل أسيتات والبولي بروبيلين.

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وأضافت أنه يعود كذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية من البيوتان والإيثانول والإيثلين والبروبان، بالإضافة إلى انخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة.

وتراجعت أرباح "سبكيم العالمية" بنسبة 38.69% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 1.263 مليار ريال في الربع الثاني من 2022.

وارتفع صافي أرباح "سبكيم العالمية" بنسبة 37.23% في التسعة أشهر الأولى من 2022، إلى نحو 3.116 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 2.271 مليار ريال في التسعة أشهر الأولى من 2021.