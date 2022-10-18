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بنك الإمارات دبي الوطني
بنك الإمارات دبي الوطني
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الإمارات دبي الوطني يبيع سندات بـ 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات

تلقى طلبات بأكثر من مليار دولار

دبي - رويترز
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أظهرت وثيقة مصرفية اليوم الثلاثاء أن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، باع سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار في أول عملية بيع للدين العام له هذا العام، والتي تلقت طلبات بأكثر من مليار دولار.

كان بنك الإمارات دبي الوطني سجل قفزة في صافي أرباحه في الربع الثاني من العام بنسبة 42%، مدفوعة بارتفاع العائدات وتراجع مخصصات انخفاض القيمة.

وارتفع صافي أرباح البنك إلى 3.5 مليار درهم (952.98 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو، من 2.46 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

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فيما ارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 27% في الربع الثاني على أساس سنوي مع رفع أسعار الفائدة. وشهدت وحدة البنك في تركيا دينيز بنك نموا كبيرا في القروض وزيادة في الأرباح.

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