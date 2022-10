بلومبرغ: "كريدي سويس" يبدأ بيع ذراع إدارة الأصول الأميركية

تفكر مجموعة "كريدي سويس غروب"، بيع أعمالها في إدارة الأصول الأميركية، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت المصادر، إن البنك السويسري بدأ مؤخراً عملية بيع لعمليات إدارة الأصول التابعة لبنك كريدي سويس، أو CSAM في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تجتذب الوحدة، التي تضم منصة للاستثمار في التزامات القروض المضمونة، شركات الأسهم الخاصة.

وذكرت مصادر "بلومبرغ" أن الوحدة، وهي واحدة من شركتين كبيرتين يتطلع البنك لبيعهما، من المرجح أن تجتذب اهتمام مديري الأصول الآخرين.

ورفض ممثل عن بنك "كريدي سويس" ومقره زيورخ، التعليق.

وعلى الصعيد العالمي، أدارت أعمال إدارة الأصول في "كريدي سويس" 427 مليار فرنك سويسري (429 مليار دولار) من الأصول في نهاية الربع الثاني، وفقاً لبيان الشركة.

ويأتي البيع المحتمل في الوقت الذي يستعد فيه "كريدي سويس" للكشف عن تحول للمستثمرين الأسبوع المقبل، حيث يتطلع البنك إلى تبسيط وتقليل الخسائر بعد الفضائح والخسائر.

كما أن الشركة بصدد بيع مجموعة منتجاتها المورقة، والتي جذبت اهتمام أطراف من بينها Mizuho Financial Group Inc وApollo Global Management Inc.

وأفادت مصادر مطلعة، بأن Centerbridge Partners وPimco وSixth Street هم أيضاً من بين مقدمي العطاءات المحتملين.

وارتفعت شهادات الإيداع الأميركية للبنك السويسري بنسبة 3.6% لتصل إلى 4.55 دولار في تعاملات نيويورك يوم الإثنين، مما منح الشركة قيمة سوقية تبلغ حوالي 12 مليار دولار.

إلا أنها تظل متراجعة بنسبة 52% هذا العام، مقارنة بانخفاض 24% لمؤشر KBW Bank.