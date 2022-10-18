تحالف "رؤية الإمارات" وADQ يستحوذ على منصة "ستارزبلاي أرابيا"

استحوذ تحالف يضم "رؤية الإمارات" التابعة لاتصالات الإمارات، إلى جانب "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، على 57% من منصة تقديم خدمات بث الفيديو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "ستارزبلاي أرابيا".

تبلغ حصة رؤية الإمارات من التحالف 66.7% مقابل 34.3% لـADQ، وقد التزمت "رؤية الإمارات" بسداد 130 مليون دولار نقدا وعينا لإتمام الصفقة، بما في ذلك تحقيق شرط مستقبلي.

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وسيتم دمج البيانات المالية لـ "ستارزبلاي أرابيا" مع البيانات المالية لـ "رؤية الإمارات" اعتبارا من أكتوبر الحالي.

جدير بالذكر أن "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، قدمت عرضاً إلى شركة طيران أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يتضمن دمج حصصها البالغة نسبتها 100%، في شركات آمرك والاتحاد للطيران الهندسية بالإضافة إلى حصتها البالغة 50%، من رأس مال شركة غلوبال إيروسبيس لوجيستكس (جال)، وذلك لإنشاء مركز عالمي في قطاع صيانة وإصلاح الطائرات، ذي تنافسية عالية تمكنه من الوصول إلى الأسواق العالمية وبناء علاقات تجارية مع كبار مصنعي الطائرات في العالم.

وفي حال قبول العرض وإتمام الصفقة، من المتوقع أن يتم إنشاء شركة تتمتع بقدرة تنافسية على مستوى العالم، مقرها أبوظبي.

وسيبلغ إجمالي أصول المجموعة الموحدة حوالي 9.4 مليار درهم بما يعادل نحو 2.6 مليار دولار، حيث ستتضمن مجموعة واسعة من الطائرات ومراكز صيانة الطائرات وحظائر الطائرات.