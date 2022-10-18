"جروب فايف" توقع عقد توريد أنابيب لمشروع شبكة مياه الدمام بـ114 مليون ريال

أعلنت شركة جروب فايف السعودية للأنابيب، عن توقيع عقد لتوريد أنابيب صلب ملحومة حلزونياً خاصة باستخدامات المياه لمشروع شبكة المياه الاستراتيجية لمدينة الدمام.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، إن قيمة العقد تبلغ حوالي 113.9 مليون ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة.

مادة اعلانية

وأضافت أن مدة تنفيذ العقد 308 أيام من تاريخ التوقيع، ومن المتوقع الانتهاء من التنفيذ قبل نهاية الربع الثالث من العام 2023.

وأشارت إلى أنه نظراً للطاقة الإنتاجية والاستيعابية لخطوط الإنتاج بالشركة والتي تبلغ 550 ألف طن متري والتي ستسهم إيجابياً في تسريع الانتهاء من تنفيذ المشروع، فإنه من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد في الربع الثاني من السنة المالية 2023.

وتحولت شركة جروب فايف السعودية للأنابيب "جروب فايف" إلى الخسارة في النصف الأول من 2022، بإجمالي 18.73 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح بنحو 28.8 مليون ريال في النصف الأول من 2021.

وقالت "جروب فايف"، إنها تكبدت خسارة إجمالية قدرها 7.1 مليون ريال، وذلك بسبب الارتفاع الحاد في المواد الخام الأساسية لمنتجاتها (لفائف الحديد) وبنسبة تزيد عن 60%، الأمر الذي انعكس سلباً على معظم الصناعات التحويلية للحديد.

وأضافت أن صافي الربح تأثر بطبيعة عقود المشاريع الرئيسية التي تقوم بتنفيذها والتي لا تتسم بالمرونة ولا يمكن تعديل الأسعار فيها.

وأوضحت الشركة أنها تتطلع إلى تحسين نتائجها المالية للأفضل تزامناً مع نهاية العام الحالي.