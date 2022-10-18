دور للضيافة توقع مذكرة تفاهم مع تابعة لـ"إس تي سي" لتطوير مشروع فندقي
ضمن مشروع stc Square بمدينة الرياض
أعلنت شركة دور للضيافة عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة المنطقة الذكية للعقار المملوكة بالكامل لشركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، بهدف تطوير مشروع فندقي سيتم إقامته ضمن مشروع stc Square بمدينة الرياض والذي تقوم شركة عقالات المحدودة والمملوكة بالكامل لشركة الاتصالات السعودية بتطويره.
وقالت دور للضيافة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنها ستقوم بإتمام الدراسات المطلوبة لإنشاء شركة ذات غرض خاص مملوكة بنسبة 80% إلى 90% لشركة دور للضيافة و20% إلى 10% لشركة المنطقة الذكية للعقار لاستئجار قطعة الأرض البالغ مساحتها 3,343 متر مربع المملوكة لشركة المنطقة الذكية للعقار والواقعة ضمن مشروع stc Square المتعدد الاستخدام بهدف بناء وتشغيل مشروع فندقي.
وأضافت أنه سيتم تحديد رأسمال الشركة المقترحة وتكلفة التطوير للمشروع بعد استكمال الدراسات المطلوبة.
وأوضحت دور للضيافة، أن توقيع المذكرة يأتي تماشياً مع سياسة التوسع الاستراتيجي لشركة دور للضيافة من خلال تعزيز مركز الشركة على مستوى قطاع الضيافة في المملكة بتقديم منتجات فندقية تخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتكون المملكة أحد أبرز الوجهات السياحية العالمية.
وقالت إنها من خلال هذه الشركة ستقوم بتطوير فندق متكامل وفريد من نوعه بالمملكة ومجهز بأحدث التقنيات داخل حرم مشروع stc Square بمدينة الرياض.
-
الإمارات دبي الوطني يبيع سندات بـ 500 مليون دولار لأجل 5 سنواتتلقى طلبات بأكثر من مليار دولار شركات
-
خامات نفط الشرق الأوسط القياسية تنخفض بنحو دولار.. لهذا السبببفعل تباطؤ الطلب من المشترين الآسيويين طاقة
-
أبل تكشف عن أجهزة آيباد برو الجديدة خلال أيامانخفضت مبيعات الأجهزة اللوحية 14% خلال الربع المنتهي في ديسمبر الماضي شركات