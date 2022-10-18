دور للضيافة توقع مذكرة تفاهم مع تابعة لـ"إس تي سي" لتطوير مشروع فندقي

أعلنت شركة دور للضيافة عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة المنطقة الذكية للعقار المملوكة بالكامل لشركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، بهدف تطوير مشروع فندقي سيتم إقامته ضمن مشروع stc Square بمدينة الرياض والذي تقوم شركة عقالات المحدودة والمملوكة بالكامل لشركة الاتصالات السعودية بتطويره.

وقالت دور للضيافة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنها ستقوم بإتمام الدراسات المطلوبة لإنشاء شركة ذات غرض خاص مملوكة بنسبة 80% إلى 90% لشركة دور للضيافة و20% إلى 10% لشركة المنطقة الذكية للعقار لاستئجار قطعة الأرض البالغ مساحتها 3,343 متر مربع المملوكة لشركة المنطقة الذكية للعقار والواقعة ضمن مشروع stc Square المتعدد الاستخدام بهدف بناء وتشغيل مشروع فندقي.

مادة اعلانية

وأضافت أنه سيتم تحديد رأسمال الشركة المقترحة وتكلفة التطوير للمشروع بعد استكمال الدراسات المطلوبة.

وأوضحت دور للضيافة، أن توقيع المذكرة يأتي تماشياً مع سياسة التوسع الاستراتيجي لشركة دور للضيافة من خلال تعزيز مركز الشركة على مستوى قطاع الضيافة في المملكة بتقديم منتجات فندقية تخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتكون المملكة أحد أبرز الوجهات السياحية العالمية.

وقالت إنها من خلال هذه الشركة ستقوم بتطوير فندق متكامل وفريد من نوعه بالمملكة ومجهز بأحدث التقنيات داخل حرم مشروع stc Square بمدينة الرياض.