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سوق دبي

"الاتحاد العقارية" تنجز إعادة هيكلة ديون بـ595 مليون درهم

كجزء من خطة تمت الموافقة عليها من قبل جميع الأطراف

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الاتحاد العقارية، عن نجاحها في إتمام عملية إعادة هيكلة ديون بقيمة 595 مليون درهم، تتضمن تسديد مبلغ 223 مليون درهم للدائنين، كجزء من خطة إعادة الهيكلة الشاملة التي تمت الموافقة عليها من قبل جميع الأطراف.

وذكرت الشركة في بيان على سوق دبي المالي، أن إعادة الهيكلة تعد خطوة مهمة ضمن خطة التحول الاستراتيجية للشركة التي جرى الإعلان عنها خلال الربع الأول من عام 2022.

وأوضحت أنها ستستفيد من تحسن كبير في الربحية والتدفقات النقدية، عقب عملية إعادة الهيكلة، حيث ستسهم الخطة المتفق عليها في خفض تكلفة التمويل بقوة، وتعزيز ميزانية الشركة العمومية، ما يتيح لها المجال للحصول على تسهيلات ائتمانية إضافية لتمويل مشاريع التطوير العقاري المستقبلية وخلق الفرص الجديدة لتعزيز القيمة.

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