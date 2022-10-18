"المعمر لأنظمة المعلومات" توقع عقداً مع "ابسل بول" بقيمة 54.3 مليون ريال
مدة تنفيذ العقد 6 أشهر
أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" عن توقيع عقد مع شركة "ابسل بول" لتنفيذ أعمال البنية التحتية التقنية وتوريد وتركيب الشبكات ومركز البيانات لصالح أحد عملائها، بقيمة إجمالية قدرها 54.26 مليون ريال سعودي (شاملة ضريبة القيمة المضافة).
وأضافت في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، أن مدة تنفيذ العقد 6 أشهر.
وبحسب البيان، فإن الأثر المالي الإيجابي للمشروع سينعكس بدءاً من الربع الرابع للسنة المالية 2022.
جدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات، الدكتور عبدالله الغامدي، قال إن قيمة العقود الجديدة لدى الشركة منذ مطلع 2022، تقارب 2.2 مليار ريال، مقارنة مع 850 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وتوقع الغامدي، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن تقترب قيمة العقود الجديدة لدى الشركة من 3 مليارات ريال بحلول نهاية العام 2022.
"حجم أعمال الشركة تحت التنفيذ بلغ بنهاية النصف الأول 2.7 مليار مقابل 1.2 مليار في نفس الفترة من 2021، وهو ما يؤكد أن الشركة تعمل بخطى ثابتة لاستقرار أعمالها"، بحسب الغامدي.
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