"مبادلة" الإماراتية تسوق سندات دولارية لأجل 10 أعوام ونصف

ذكرت وثيقة مصرفية أن مبادلة، صندوق الثروة السيادي لأبوظبي، تبيع سندات مقومة بالدولار لأجل عشرة أعوام ونصف العام اليوم الثلاثاء، وأنها حددت سعراً استرشادياً عند نحو 200 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام.

وتصدر السندات، التي من المتوقع تسعيرها في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، عبر شركة المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنج.

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وسيتولى فرع بنك إتش.إس.بي.سي في تايوان إدارة الإصدار، وسينضم له إس.جي سكيورتيز إتش.كيه ليمتد فرع تايوان.