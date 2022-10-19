آبل تعلن عن الجيل الجديد من حواسيب آيباد برو بشريحة M2

أعلنت شركة آبل، عن جهاز آيباد برو الجديد المزود بشريحة M2، التي تقول الشركة إنها تجعله يتمتع بسهولة الحمل، وتعدد الاستخدامات، والأداء غير المسبوق.

وقالت عملاقة التقنية في بيان: "يتميز حاسوب آيباد برو الجديد بتجربة ميزة التحويم بقلم آبل بمستوى جديد، واتصال لاسلكي فائق السرعة، بالإضافة إلى شاشة محمولة هي الأكثر تطورًا في العالم، وكاميرات Pro متطورة، وبصمة الوجه، ومنفذ ثندربولت Thunderbolt، ونظام صوت من أربعة مكبرات".

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وأضافت آبل أن الميزات الجديدة في نظام iPadOS 16 تشمل ميزة منظم الواجهة، والدعم الكامل لشاشة خارجية، وتطبيقات تضاهي أجهزة سطح المكتب، والنمط المرجعي، وترتقي هذه الميزات بالمهام الاحترافية على آيباد برو إلى مستويات أعلى، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

وأوضحت الشركة أن شريحة M2 تتميز بوحدة معالجة مركزية ثمانية النوى توفر أداءً أسرع بنسب 15 في المئة مقارنة بشريحة M1، وتحسينات في كل من نوى الأداء ونوى الكفاءة، ووحدة معالجة رسومات مع 10 نوى توفر أداء رسومات أسرع لغاية 35 في المئة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى أداء عالٍ في مهامهم.

وقالت آبل إنه عندما تجتمع وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات مع المحرك العصبي ذي 16 نواة فإنه يستطيع معالجة ما يصل إلى 15.8 تريليون عملية في الثانية، وهو ما يفوق شريحة M1 بنسبة 40 في المئة، ليمنح آيباد برو قوة أكبر عند معالجة مهام التعلم الآلي. وتتميز شريحة M2 أيضًا بنطاق ترددي للذاكرة يصل إلى 100 جيجابت في الثانية ، وهو أعلى بنسبة 50 في المئة من شريحة M1، وتدعم ذاكرة موحدة سريعة تصل سعتها حتى 16 جيجابايت، ما يجعل تعدد المهام والعمل مع الملفات الكبيرة أكثر سلاسة.