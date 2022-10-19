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أرباح بنك الخليج الكويتي الفصلية تقفز 41% إلى 15.43 مليون دينار

45.72 مليون دينار أرباح بنك الخليج خلال 9 أشهر

الكويت - رويترز
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أعلن بنك الخليج الكويتي، اليوم الأربعاء، أن ربحه الصافي في الربع الثالث ارتفع 40.7% ليصل إلى 15.43 مليون دينار (49.76 مليون دولار) مقارنة مع 10.97 مليون دينار قبل عام.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية، إن صافي أرباحه بلغ 45.72 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2022 مقابل 27.49 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2021.

جدير بالذكر أن أرباح بنك الخليج الكويتي خلال الستة أشهر الأولى من 2022، ارتفعت بنحو 84% إلى 30.3 مليون دينار.

وأوضح بنك الخليج أن ارتفاع الأرباح نصف السنوية، يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض المخصصات وخسائر انخفاض القيمة بواقع 13.5 مليون دينار.

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