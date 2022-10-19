ارتفاع أرباح "بوبيان" الكويتي 49% إلى 15.5 مليون دينار في الربع الثالث

ارتفعت أرباح بنك بوبيان الكويتي في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 49%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 15.5 مليون دينار.

وأتت الأرباح الفصلية دون متوسط توقعات المحللين البالغ 17.3 مليون دينار.

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وجاءت القفزة في الأرباح الفصلية بدعم من زيادة في صافي إيرادات التمويل وإيرادات الأتعاب والعمولات، إلى جانب الانخفاض في مخصص انخفاض القيمة.