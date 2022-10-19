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ارتفاع أرباح "بوبيان" الكويتي 49% إلى 15.5 مليون دينار في الربع الثالث

جاءت دون متوسط التوقعات

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أرباح بنك بوبيان الكويتي في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 49%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 15.5 مليون دينار.

وأتت الأرباح الفصلية دون متوسط توقعات المحللين البالغ 17.3 مليون دينار.

وجاءت القفزة في الأرباح الفصلية بدعم من زيادة في صافي إيرادات التمويل وإيرادات الأتعاب والعمولات، إلى جانب الانخفاض في مخصص انخفاض القيمة.

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