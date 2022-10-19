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بنوك الكويت

ارتفاع أرباح بنك الكويت الوطني الفصلية 45% إلى 136 مليون دينار

أعلى أرباح فصلية في تاريخ NBK

دبي - العربية.نت
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قفزت أرباح بنك الكويت الوطني "NBK" في الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 45% لتسجل 136 مليون دينار تعادل حوالي 440 مليون دولار.

وفاقت الأرباح الفصلية متوسط التوقعات الذي كان عند 113 مليون دينار، وهذه الأرباح هي أعلى أرباح فصلية في تاريخ البنك.

وسجلت الإيرادات الفصلية ارتفاعا بنسبة 20% لتصل إلى 273 مليون دينار.

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وبلغت الموجودات الإجمالية للبنك في نهاية سبتمبر من العام الجاري نحو 34.7 مليار دينار كويتي ما يعادل 118 مليار دولار.

جدير بالذكر أن أرباح بنك الكويت الوطني "NBK" قفزت بنسبة 59% في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 121 مليون دينار.

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