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البنك الإسلامي للتنمية
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البنك الإسلامي للتنمية يصدر صكوكاً لأجل 5 سنوات

السعر الاسترشادي يبلغ نحو 65 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة

دبي - رويترز
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أظهرت وثيقة أن البنك الإسلامي للتنمية حدد سعرا استرشاديا مبدئيا لإصدار مزمع لصكوك لأجل 5 سنوات يبلغ نحو 65 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة لصكوك دولارية لأجل 5 سنوات.

ورتب إصدار الصكوك المتوقع تسعيرها غدا الخميس بي.إن.بي باريبا وكريدي أجريكول وبنك دخان وغولدمان ساكس والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وجيه.بي مورغان وميزوهو وإس.إن.بي كابيتال وستاندرد تشارترد.

وكانت آخر مرة دخل فيها البنك الذي يتخذ من جدة مقرا له، سوق السندات في أبريل/نيسان وجمع 1.6 مليار دولار في صكوك لأجل 5 سنوات.

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وتراجعت عملية إصدار السندات الجديدة في منطقة الخليج هذا العام في ظل تقلب الأسواق وارتفاع أسعار الفائدة.

لكن كانت هناك ثلاثة إصدارات لسندات أمس الثلاثاء، عندما تراجعت أسعار الفائدة القياسية بصورة طفيفة، إذ جمعت السعودية 5 مليارات دولار من صكوك وسندات، وجمعت مبادلة صندوق الثروة السيادي في أبوظبي مليار دولار، بينما أصدر بنك الإمارات دبي الوطني سندات بقيمة 500 مليون دولار.

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