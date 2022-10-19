"مبادلة" تستثمر في أكبر شركة خاصة لتطوير طاقة الرياح البحرية في العالم

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار؛ شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، والتي تدير محفظة عالمية من الأصول تصل قيمتها إلى 284 مليار دولار، استحواذها على حصة في شركة "سكايبورن رينيوابلز" Skyborn Renewables؛ أكبر شركة خاصة لتطوير طاقة الرياح البحرية في العالم، إلى جانب شركة "غلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز"(GIP) Global Infrastructure Partners.

ويتيح هذا الاستحواذ على حصّة 100%، في شركة "سكايبورن رينيوابلز" أمام شركة (GIP) والمستثمرين المشاركين، بما فيهم مبادلة، إمكانية الوصول إلى أكبر مطوّر خاصّ لمشاريع طاقة الرياح البحرية على مستوى العالم، يحظى بسجلّ حافل من الإنجازات، وبحضور قوي في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

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ويقع المقرّ الرئيسي لشركة "سكايبورن رينيوابلز" في بريمن بألمانيا، وتتمتع الشركة بتاريخ عريق في مشاريع طاقة الرياح البحرية بقدرة إجمالية تجاوزت 7 غيغاوات حتى الآن، بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع قيد الإنشاء والتشغيل في ألمانيا وفرنسا وتايوان.. وتمتلك المجموعة حالياً محفظة مشاريع متنوعة لطاقة الرياح البحرية ضمن مراحل مختلفة من التطوير تصل قدرتها إلى 30 غيغاواط.

ويشمل استثمار مبادلة أيضًا استحواذ (GIP)على نسبة 50 % في مشروع "نيويورك بايت" NY Bight المسمى "بلو بوينت ويند" Bluepoint Wind، وهو مشروع بحري مبتكر بقوة 1.6 غيغاوات في الولايات المتحدة سيوفر للمستثمرين إمكانية الوصول الفوري إلى السوق الأميركية المتنامية في مجال طاقة الرياح البحرية.

وعلى مدار الأعوام الـ 15 القادمة، يُتوقع لقطاع الرياح البحرية أن يكون أحد أسرع قطاعات الطاقة المتجددة نموًا .. وبحلول عام 2035، من المتوقع أن تنمو القدرة المركبة الحالية البالغة 27 غيغاوات إلى 290 غيغاوات، ويحتاج تحقيق هذا النمو المتوقع في سوق طاقة الرياح البحرية إلى استثمارات سنوية تبلغ 50 مليار دولار.

وتُعدّ استثمارات "سكايبورن رينيوابلز" و"بلو بوينت ويند" جزءاً من محفظة مبادلة للطاقة النظيفة والمستدامة سريعة النمو .. وقد شاركت مبادلة في إبريل الماضي، في تحالف تقوده شركة "بلاك روك ريل آسيتس" BlackRock Real Assets لاستثمار مبلغ قدره 525 مليون دولار في ذراع الطاقة المتجددة لشركة "تاتا باور" الهندية.

وتخطط شركة "تاتا باور رينيوابل إينرجي" Tata Power Renewable Energy التي تلعب دوراً رئيسياً في مسيرة تحوّل قطاع الطاقة في الهند، لزيادة قدرتها الحالية من الطاقة النظيفة البالغة 4.9 غيغاوات لتصل لأكثر من 20 غيغاوات خلال السنوات الخمس المقبلة.