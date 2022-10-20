أرباح "تسلا" تفوق التوقعات.. وماسك: الشركة ستصبح الأغلى في العالم

كشفت شركة تسلا عن أرباح الربع الثالث بعد إغلاق تداولات السوق الأميركية أمس، وتناول المسؤولون التنفيذيون مجموعة واسعة من الأسئلة خلال مكالمة الأرباح، بما في ذلك مخاوف الاقتصاد الكلي والاستحواذ المعلق للرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، على "تويتر".

ورغم أن أرباح "تسلا" تجاوزت التوقعات، إلا أن أسهم الشركة تراجعت بنحو 5% بعد الساعات التي أعقبت النتائج.

مادة اعلانية

وجاءت نتائج الأعمال كالتالي: بلغت ربحية السهم 1.05 دولار، مقابل أرباح متوقعة معدلة عند 0.99 دولار للسهم، وفقاً لمتوسط توقعات المحللين التي استطلعت "رفينيتيف" آرائهم، فيما سجلت الإيرادات 21.45 مليار دولار مقابل 21.96 مليار دولار المتوقعة من محللي "رفينيتيف".

ووصل صافي دخل تسلا للربع الثالث من العام الحالي إلى 3.33 مليار دولار، مع ثبات هوامش الربح الإجمالية للسيارات عند 27.9%، بالضبط حيث كانت في الربع الثاني من عام 2022. وخلال الفترة نفسها من العام الماضي، سجلت "تسلا" أرباحاً بقيمة 1.62 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وخلال مكالمة الأرباح، يوم الأربعاء، لمناقشة النتائج، أجاب ماسك على أسئلة المساهمين حول الطلب على السيارات الكهربائية وإعادة شراء الأسهم المحتملة.

وقال ماسك: "لا يمكنني التأكيد بما فيه الكفاية على أن لدينا طلباً ممتازاً للربع الرابع، ونتوقع بيع كل سيارة نصنعها في المستقبل بقدر ما يمكن أن نراه".

وأضاف: "المصانع تعمل بأقصى سرعة ممكنة ويتم تسليم كل سيارة نصنعها للعملاء"، مؤكدا المحافظة على هوامش تشغيل قوية.

وذكر ماسك، أنه من المرجح أن تقوم "تسلا" بإعادة شراء أسهم معتبرة العام المقبل، حيث يحتمل أن تتراوح قيمتها بين 5 مليارات دولار و10 مليارات دولار في انتظار موافقة مجلس الإدارة.

وقال ماسك خلال الاجتماع: "لدي اعتقاد بأن (تسلا) يمكنها تجاوز أبل من حيث القيمة السوقية، وأرى أنها ستتجاوز (أبل) و(أرامكو) مجتمعتين"، مضيفا: "هذا لا يعني أن ذلك سيحدث أو سيكون سهلاً".

وبلغت عائدات "تسلا" من السيارات 18.69 مليار دولار، بزيادة قدرها 55% عن العام الماضي. وارتفعت تكلفة إيرادات أعمال السيارات الأساسية للشركة إلى 13.48 مليار دولار خلال الربع الثالث، بزيادة من 10.52 مليار دولار أميركي خلال الربع الثاني، بما يتماشى مع الزيادة في مبيعات السيارات.

وشكلت الاعتمادات التنظيمية للسيارات لشركة "تسلا" 1.5% من عائدات السيارات بقيمة 286 مليون دولار للربع الثالث.

وكررت "تسلا" التوجيهات السابقة في مجموعة المساهمين يوم الأربعاء، قائلة: "على مدى أفق متعدد السنوات، نتوقع أن نحقق نمواً سنوياً بنسبة 50% في عمليات تسليم السيارات".

كما توقعت الشركة أن تبدأ تسليم شاحنتها الكهربائية الثقيلة "سيمي" Semi في ديسمبر، لافتة إلى أنها تنتج شاحنة "سيمي" في مصنعها في نيفادا، حيث تنتج بطاريات سياراتها.

فيما لم تقدم "تسلا" جدولاً زمنياً ثابتاً لبدء إنتاج شاحنة Cybertruck الخاصة بها، قائلة فقط إنه سيتم إنتاجها في تكساس بعد زيادة إنتاج الطراز (Y) هناك.

وكانت الشركة، ذكرت في وقت سابق، أن عمليات التسليم الخاصة بها للربع المنتهي في 30 سبتمبر وصلت إلى 343 ألفاً، فيما بلغ إنتاج المركبات 365 ألفاً.