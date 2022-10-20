ارتفاع الأرباح الفصلية لـ"الأهلي الكويتي" 52% إلى 9 ملايين دينار

ارتفعت أرباح البنك الأهلي الكويتي في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 52%، لتصل إلى 9 ملايين دينار.

وعزا البنك نمو الأرباح بشكل أساسي إلى تحسن الدخل التشغيلي.

إلى ذلك، قفزت الأرباح الفصلية لبنك الخليج بنسبة 40% إلى 15.4 مليون دينار لتأتي متماشية مع التوقعات.

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وعزا البنك ارتفاع الأرباح إلى انخفاض المخصصات وخسائر انخفاض القيمة إلى جانب ارتفاع الإيرادات التشغيلية.