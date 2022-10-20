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مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
البنك الإسلامي للتنمية
بنوك السعودية

البنك الإسلامي للتنمية يبيع صكوكاً بقيمة مليار دولار

بحجم طلبات تزيد على 1.7 مليار دولار

دبي - رويترز
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أظهرت وثيقة بنكية، اليوم الخميس، أن البنك الإسلامي للتنمية باع سندات إسلامية "صكوكا" بقيمة مليار دولار.

وأظهرت الوثيقة أن البنك الذي يتخذ من جدة مقرا له باع الصكوك بسعر 62 نقطة أساس فوق متوسط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة في الولايات المتحدة في خمس سنوات، انخفاضا من سعر استرشادي أولي عند 65 نقطة أساس.

وجمعت الصفقة طلبات بقيمة تزيد على 1.7 مليار دولار، بما يشمل طلبات قيمتها 620 مليون دولار من مديرين رئيسيين مشتركين في العملية.

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وكانت بنوك بي.إن.بي باريبا وكريدي أغريكول وبنك دخان وغولدمان ساكس والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وجي بي مورغان وبنك ميزوهو والأهلي كابيتال وستاندرد تشارترد من بين المديرين الرئيسيين.

وعملت جهات الإصدار في الخليج على اغتنام الفرص السانحة لإصدار سندات وصكوك في ظل تراجع مبيعات السندات هذا العام وسط ارتفاع في أسعار الفائدة وتقلب الأسواق.

ونشطت أيضا اليوم الخميس شركة أرادَ للتطوير، أكبر مطور عقاري في الشارقة بالإمارات، وجمعت 100 مليون دولار من خلال إعادة فتح سندات قائمة.

كما جمعت السعودية 5 مليارات دولار عبر بيع صكوك وسندات يوم الثلاثاء.

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