المعمر لأنظمة المعلومات تعلن ترسية مشروعين بقيمة 54.1 مليون ريال
لتصميم وتوريد وتركيب أنظمة مكافحة وإنذار الحريق المتطورة لعدد 6 مراكز بيانات
أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام اي اس"، السعودية، عن ترسية مشروعين مع كل من شركة الهاشمية للمقاولات "هاتكو" وشركة "BK GCC" بقيمة إجمالية 54.08 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن المشروعين لتصميم وتوريد وتركيب أنظمة مكافحة وإنذار الحريق المتطورة لعدد 6 مراكز بيانات بمنطقة الرياض والمنطقة الشرقية بمشروع إنشاء مراكز البيانات الواسعة النطاق "سحايب".
وأوضحت أن القيمة الإجمالية للمشروع مع شركة الهاشمية للمقاولات "هاتكو" هي 27.04 مليون ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، أما القيمة الإجمالية للمشروع مع شركة "BK GCC" هي 27.04 مليون ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة.
جدير بالذكر أن شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" أعلنت عن توقيع عقد مع شركة "ابسل بول" لتنفيذ أعمال البنية التحتية التقنية وتوريد وتركيب الشبكات ومركز البيانات لصالح أحد عملائها، بقيمة إجمالية قدرها 54.26 مليون ريال سعودي (شاملة ضريبة القيمة المضافة).
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