عمومية "أنابيب الشرق" توافق على زيادة رأس المال إلى 315 مليون ريال بأسهم منحة

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من 210 مليون ريال إلى 315 مليون ريال من خلال توزيع أسهم منحة للمساهمين عبر رسملة 105 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الجمعية غير العادية قررت توزيع سهم منحة لكل سهمين ليرتفع رأس المال بنسبة 50%.

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وأشارت إلى أن عدد الأسهم سيرتفع من 21 مليون سهم إلى 31.5 مليون سهم، بزيادة قدرها 10.50 مليون سهم.

وأضافت الشركة أن زيادة رأس المال تهدف إلى تعظيم ثروة المساهمين التي توازن بين نمو الاستثمار وتوزيعات المساهمين بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية والنمو في التدفق النقدي وخلق قيمة أعلى عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة.

وتابعت: "في حال وجود كسور أسھم نتیجة لزیادة رأس المال، سیتم تجمیع الكسور في محفظة واحدة لجمیع مساھمي الشركة المستحقین لكسور الأسھم كل بحسب حصته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاریخ تحدید الأسھم المستحقة لكل مساھم".

ووافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة 7 من النظام الأساسي المتعلقة برأس المال، وتعديل المادة 8 المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

جدير بالذكر أن هيئة السوق المالية السعودية، وافقت على طلب شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة زيادة رأسمالها بنسبة 50% من 210 ملايين ريال إلى 315 مليون ريال، عبر توزيع أسهم مجانية على المساهمين.

وقالت الهيئة في بيان لها على "تداول السعودية"، إنه سيتم منح (1) سهم مجاني مقابل كل (2) سهمين قائمين يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وذكرت أن قيمة الزيادة في رأس المال تسدد عن طريق تحويل مبلغ 105 ملايين ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 21 مليون سهم إلى 31.5 مليون سهم، بزيادة قدرها 10.50 مليون سهم.