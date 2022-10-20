عُمانتل تعيد شراء سندات بقيمة تزيد على 350 مليون دولار

قالت الشركة العمانية للاتصالات "عُمانتل"، التي تملك الدولة أغلب أسهمها، في إفصاح للبورصة، إنها قبلت شراء سندات قائمة بما يربو عن 350 مليون دولار.

وقدمت عُمانتل في وقت سابق من الشهر، عرض شراء لحاملي سنداتها المستحقة في عام 2023 والتي تبلغ قيمتها 600 مليون دولار وسنداتها المستحقة في عام 2028 والتي تبلغ قيمتها 900 مليون دولار.

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وقالت في إفصاح لبورصة يورونكست، أمس الأربعاء، إنها ستعيد شراء سندات 2023 بما يزيد قليلا عن 140.5 مليون دولار، وسندات 2028 بما يربو على 211 مليون دولار.

وسيكون تاريخ تسوية السندات المشتراة 24 أكتوبر/تشرين الأول.

وسينتهي عرض الشراء في أول نوفمبر/تشرين الثاني ما لم تمدده الشركة، وفي اليوم التالي، ستعلن عُمانتل عن السعر المقبول النهائي، ومن المتوقع أن يكون تاريخ التسوية النهائية الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

وستتولى بنوك سيتي وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد دور مديري الاكتتاب في عرض الشراء.