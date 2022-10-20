هيئة السوق توافق لـ"الراجحي" على طرح أدوات دين طرحاً عاماً بقيمة 10 مليارات ريال

وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على طلب شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، تسجيل وطرح أدوات دين طرحاً عاماً ضمن برنامج إصدار لتلك الأدوات بقيمة لا تتجاوز 10 مليار ريال.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم الخميس، أنه سيتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

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وأشارت إلى أن نشرة الإصدار ستحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للمصدر ومعلومات وافية عن نشاطاته وإداراته، وتفاصيل برنامج الإصدار المشار إليه.

وتابعت:"أن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن المصدر والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له".

وأوضحت أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أدوات دين المصدر، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وكشفت أن موافقة الهيئة تعتبر ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أول إصدار لأدوات دين المصدر المزمع إصدارها ضمن برنامج الإصدار المشار إليه؛ خلال 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة.​