"ديار للتطوير": توصية بالموافقة على التسوية مع "ليمتلس" بـ500 مليون درهم نقداً
تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتوقيع وتنفيذ اتفاقية التسوية
أعلنت شركة ديار للتطوير، اليوم الخميس، أن مجلس إدارتها أوصى بالموافقة على التسوية مع شركة ليمتلس بقيمة 500 مليون درهم نقداً، وذلك خلال اجتماعه الذي عقد أمس الأربعاء.
وأفادت الشركة في بيان، بأن مجلس الإدارة ناقش مقترحاً بعقد جمعية عمومية بتاريخ 21 نوفمبر 2022، وذلك للموافقة بموجب قرار خاص على التسوية الودية مع شركة ليمتلس وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتوقيع وتنفيذ اتفاقية التسوية.
وأشارت الشركة، إلى أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 28 نوفمبر 2022 بعد الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة الأوراق المالية والسلع.
وذكرت أن مجلس الإدارة وافق خلال الاجتماع على البيانات المالية للربع الثالث لعام 2022.
من جهته، أعلن سوق دبي المالي أنه تم إعادة التداول على أسهم شركة "ديار للتطوير" بعد الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة.
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