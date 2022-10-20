"مبكو" تبدأ الإجراءات لمصنع ورق الكرتون الجديد باستثمارات تقارب 1.5 مليار ريال

أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"، عن موافقة مجلس الإدارة على البدء في مرحلة الإجراءات التحضيرية لمشروع مصنع ورق الكرتون باستثمارات مقدرة بنحو 1.5 مليار ريال، وسيتم تحديد الميزانية النهائية للمشروع بعد الانتهاء من دراسات الجدوى.

وأضافت في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تقدر بنحو 400 ألف طن سنوياً وهي ضعف الطاقة الإنتاجية الحالية لمبكو ومعدل عائد داخلي متوقع 15% وجدول زمني متوقع 33 شهراً للبدء في الإنتاج من تاريخ إنطلاق أعمال المشروع.

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وأشارت إلى أن المصنع سيضاعف مبيعات الشركة ويعزز قدرتها التنافسية بالحصول على أحدث تقنيه لصناعة ورق الكرتون وستكون الماكينة الجديدة للمشروع هي أحدث وأسرع وأكبر ماكينة إنتاج ورق كرتون في الشرق الأوسط وستتخصص الماكينه في إنتاج ورق الكرتون الخفيف.

وتابعت :"المشروع سيعتمد على المواد الخام من الورق المعاد تدويره، مما يحافظ على البيئة ويعزز الاستدامة من خلال الاستثمار في الاقتصاد الدائري".

وأوضحت أن المرحلة الحالية ستشمل إنهاء دراسات الجدوى، والتواصل مع المؤسسات المالية، واختيار الشريك التقني للمشروع، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.