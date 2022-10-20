سوق السعودية
CI CAPITAL تتوقع ارتفاع الحصة السوقية لـ"العربية للتعهدات الفنية" 2% إلى 64%
بعد استحواذها على شركة فادن للإعلان
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توقعت شركة CI CAPITAL ارتفاع الحصة السوقية للشركة العربية للتعهدات الفنية في السعودية بواقع 2% إلى 64% بنهاية العام الحالي، وذلك بعد استحواذها قبل أيام على شركة فادن للإعلان.
ووضعت CI CAPITAL مع بدء تغطيتها لسهم الشركة، سعرا مستهدفا عند 173 ريالا للسهم، أي بارتفاع بنحو 57% عن إغلاق يوم أمس، متوقعة نمو الطلب على الخدمات الإعلانية في المملكة مع استمرار التموقع الاقتصادي وارتفاع الإنفاق على الضيافة والسياحة.
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وأشارت CI CAPITAL إلى استفادة الشركة من التحول الرقمي واستبدال اللوحات الثابتة بلوحات رقمية لتصل نسبتها إلى 60% خلال النصف الأول من العام 2022 الأمر الذي سيعزز إيرادات الشركة.
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