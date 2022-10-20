CI CAPITAL تتوقع ارتفاع الحصة السوقية لـ"العربية للتعهدات الفنية" 2% إلى 64%

توقعت شركة CI CAPITAL ارتفاع الحصة السوقية للشركة العربية للتعهدات الفنية في السعودية بواقع 2% إلى 64% بنهاية العام الحالي، وذلك بعد استحواذها قبل أيام على شركة فادن للإعلان.

ووضعت CI CAPITAL مع بدء تغطيتها لسهم الشركة، سعرا مستهدفا عند 173 ريالا للسهم، أي بارتفاع بنحو 57% عن إغلاق يوم أمس، متوقعة نمو الطلب على الخدمات الإعلانية في المملكة مع استمرار التموقع الاقتصادي وارتفاع الإنفاق على الضيافة والسياحة.

مادة اعلانية

وأشارت CI CAPITAL إلى استفادة الشركة من التحول الرقمي واستبدال اللوحات الثابتة بلوحات رقمية لتصل نسبتها إلى 60% خلال النصف الأول من العام 2022 الأمر الذي سيعزز إيرادات الشركة.