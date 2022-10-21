اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سوق دبي

الأرباح الفصلية لـ"ديار للتطوير" تقفز 350% إلى 36 مليون درهم

إجمالي أرباح الشركة بلغ 103 مليون درهم خلال 9 أشهر

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

سجلت شركة ديار للتطوير في الإمارات، ارتفاعا في أرباح الربع الثالث بنحو 350% على أساس سنوي لتتجاوز 36 مليون درهم.

وبلغ إجمالي أرباح الشركة خلال فترة الـ9 أشهر 103 مليون درهم، بنمو قدره 235%، إثر تقديم الخدمات والحلول العقارية للعملاء.

من ناحية أخرى، أوصى مجلس إدارة ديار بالموافقة على عرض التسوية المقدم من شركة "ليمتلس" بقيمة 500 مليون درهم نقدا، والذي يتضمن سداد مبلغ 200 مليون درهم فور توقيع الاتفاقية، ومبلغ 300 مليون درهم خلال فترة لا تتجاوز 18 شهرا من توقيع الاتفاق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تحرش عسكري روسي بطائرة استطلاع بريطانية تحرش عسكري روسي بطائرة استطلاع بريطانية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط