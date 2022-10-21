الأرباح الفصلية لـ"ديار للتطوير" تقفز 350% إلى 36 مليون درهم

سجلت شركة ديار للتطوير في الإمارات، ارتفاعا في أرباح الربع الثالث بنحو 350% على أساس سنوي لتتجاوز 36 مليون درهم.

وبلغ إجمالي أرباح الشركة خلال فترة الـ9 أشهر 103 مليون درهم، بنمو قدره 235%، إثر تقديم الخدمات والحلول العقارية للعملاء.

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من ناحية أخرى، أوصى مجلس إدارة ديار بالموافقة على عرض التسوية المقدم من شركة "ليمتلس" بقيمة 500 مليون درهم نقدا، والذي يتضمن سداد مبلغ 200 مليون درهم فور توقيع الاتفاقية، ومبلغ 300 مليون درهم خلال فترة لا تتجاوز 18 شهرا من توقيع الاتفاق.