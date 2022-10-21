سالك السعودية ومنيرفا البرازيلية تستحوذان على شركة لحوم أسترالية

قالت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الجمعة إنها استحوذت مع شركة منيرفا البرازيلية لتعليب اللحوم على شركة لحوم الضأن الأسترالية (إيه.إل.سي) مقابل 970 مليون ريال (258 مليون دولار).

ذكرت سالك أن عملية الاستحواذ تمت من خلال شركة (منيرفا فودز أستراليا) وهي مشروع مشترك تأسس العام الماضي بين سالك ومنيرفا.

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ووفقا لإفصاح للجهات التنظيمية، ستسيطر منيرفا بعد الصفقة على نحو 15% من سوق الضأن والأغنام في أستراليا، حيث تمتلك بالفعل شركتي شارك ليك وجريت إيسترن أباتوار.

وقالت منيرفا "نعتقد أن دعم عملياتنا في أستراليا والاستثمارات في تحسين المرافق وتعظيم الاستفادة من الهياكل التشغيلية والتجارية من شأنه أن يؤدي إلى تحسن كبير في الأشهر المقبلة"، دون ذكر تفاصيل حول وفورات التكاليف.

وأشارت منيرفا إلى أن الشركة الأسترالية لديها القدرة لذبح 3.78 مليون رأس سنويا، وتمتلك منشأتين لعمليات التصنيع بولاية فيكتوريا، موضحة أن الصادرات تمثل 93% من مبيعاتها.

وقال سليمان الرميح الرئيس التنفيذي لسالك إن "الاستحواذ الجديد بالشراكة مع شركة منيرفا البرازيلية يأتي في إطار أهداف استراتيجية سالك بالمساهمة في تحقيق المستهدفات الوطنية للأمن الغذائي في السلع الاستراتيجية عبر توسيع وتنويع الاستثمارات الخارجية في الدول ذات الميزة النسبية، حيث تعد أستراليا من أكبر الدول المصدرة للحوم عالميا بنسبة تتجاوز 42%".

وتتوقع الشركة البرازيلية أن تؤدي الصفقة إلى تعزيز وجودها في الأسواق المتخصصة وتوسيع محفظة منتجاتها ذات القيمة المضافة الأعلى.

وتمتلك سالك، التي تأسست عام 2011 لتأمين الإمدادات الغذائية للسعودية من خلال الإنتاج الضخم والاستثمارات الأجنبية، 31% من رأسمال المساهمين في منيرفا.