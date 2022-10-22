أرباح البنوك العُمانية ترتفع 13.5% إلى 800 مليون دولار في 9 أشهر

ارتفع إجمالي الأرباح الصافية للبنوك المحلية في سلطنة عُمان بنسبة 13.5% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى نحو 308 ملايين ريال (حوالي 800 مليون دولار).

وتجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي بالسلطنة نحو 36.2 مليار ريال بنهاية سبتمبر الماضي، ارتفاعا من 35.4 مليار ريال قبل عام.

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وارتفع إجمالي أصول البنوك والفروع الإسلامية إلى 6.3 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي، بما يمثل 16.3% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في البلاد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.

وزاد إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي 5.2% ليصل إلى 26.2 مليار ريال بنهاية أغسطس/ آب، في حين ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي بنسبة 1.6% إلى 17.4 مليار ريال.

وفيما يتعلق بإجمالي رصيد الائتمان الممنوح من البنوك التقليدية والإسلامية في السلطنة، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 3.5 % ليصل إلى 28.5 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي.

ونما الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 2.4%، ليبلغ نحو 23.9 مليار ريال بنهاية أغسطس/ آب، بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني.