تراجع أرباح "النايفات للتمويل" في الربع الثالث 27% إلى 42 مليون ريال

تراجع صافي أرباح شركة النايفات للتمويل في الربع الثالث من 2022، بنسبة 27% إلى نحو 42.04 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 57.63 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب انخفاض صافي الربح بالربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى الزيادة في تكلفة التمويل التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بزيادة سعر الفائدة بين البنوك السعودية، بالإضافة إلى زيادة مخصصات قيمة الخسائر الائتمانية المتوقعة وزيادة مصروفات التشغيل التي تتضمن بشكل أساسي مصاريف التسويق ومصاريف ترقية أنظمة الأمن السيبراني.

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وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 3.9% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 43.74 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وخلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2022، تراجع صافي أرباح "النايفات" بنسبة 22.1% إلى 135.3 مليون ريال مقابل 173.6 مليون ريال أرباح الفترة المماثلة من 2021.