أرباح شركة "البحري" في الربع الثالث تقفز 1400% إلى 270 مليون ريال
بدعم من قطاع نقل النفط الخام الذي ارتفعت إيراداته بـ646 مليون ريال
أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري تحقيق أرباح صافية في الربع الثالث من 2022، بلغت قيمتها 269.8 مليون ريال، مقابل 17.99 مليون ريال، في الربع الثالث من 2021، بنمو 1400%.
ونمت أرباح شركة "البحري" على أساس فصلي بنسبة 110.8%، حيث كانت في الربع السابق 128 مليون ريال.
وأرجعت الشركة السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى نمو الإيرادات بنسبة 74 % وذلك نتيجة تحسن آداء كافة القطاعات وبالأخص قطاع نقل النفط الخام والذي ارتفعت ايراداته بمبلغ 646 مليون ريال، وقطاع نقل الكيماويات والذي أرتفعت أيراداته بمبلغ 279 مليون ريال، نتيجة تحسن أسعار النقل بالإضافة إلى زيادة عمليات النقل وإضافة سفن جديدة لأسطول البحري.
وقالت إن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها انخفض بقيمة 50 مليون ريال مع تحسن عمليات التحصيل لمديونيات السنوات السابقة، بالإضافة إلى ارتفاع الايرادات الاخرى بقيمة 30 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
وذكرت أن ارتفاع المصروفات التمويلية بمبلغ 44 مليون ريال خلال هذا الربع مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، حد من الارتفاع في صافي الربح.
وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، نمت أرباح "البحري"، 360.6%، إلى 462.8 مليون ريال، مقابل 100.46 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2021.
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