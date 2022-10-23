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مصرف الراجحي 2022
مصرف الراجحي
بنوك السعودية

أرباح مصرف الراجحي ترتفع 15% إلى 4.3 مليار ريال في الربع الثالث

نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 9.55% إلى 7.2 مليار ريال

دبي - العربية.نت
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أظهرت النتائج المالية الأولية لمصرف الراجحي، ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 14.8% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 4.35 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 3.79 مليار ريال في الربع المماثل من 2021.

وبحسب بيان مصرف الراجحي على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، فإن صافي الدخل ارتفع في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 9.55% إلى 7.2 مليار ريال.

وقال المصرف، إن ذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية، وقابل ذلك انخفاض في الدخل من العمليات الأخرى.

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وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح المصرف بنسبة 2.28% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 4.26 مليار ريال في الربع الثاني من 2022.

وارتفع صافي أرباح مصرف الراجحي بنسبة 18.7% في التسعة أشهر الأولى من 2022، إلى نحو 12.75 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 10.73 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2021.

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