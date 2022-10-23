بنوك الكويت
الأرباح الفصلية لبنك وربة ترتفع 20% إلى 3.7 مليون دينار
بأقل من توقعات المحللين عند 5.5 مليون دينار
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ارتفعت الأرباح الفصلية لبنك وربة بنسبة 20% لتسجل 3.7 مليون دينار. وجاءت النتائج أقل بكثير من توقعات المحللين عند 5.5 مليون دينار.
جاء ارتفاع الأرباح بدعم من تراجع مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 48% لتسجل 8 ملايين دينار في وقت تراجعت الإيرادات التشغيلية الفصلية بنسبة 21%.
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