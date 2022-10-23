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البنك الأهلي السعودي
البنك الأهلي السعودي
بنوك السعودية

البنك الأهلي السعودي يربح 4.7 مليار ريال في الربع الثالث بارتفاع 18.7%

بسبب ارتفاع إجمالي دخل العمليات وانخفاض في صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي أرباح البنك الأهلي السعودي بنسبة 18.7% في الربع الثالث من 2022 إلى نحو 4.72 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 3.98 مليار ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح البنك الأهلي السعودي بنسبة 2.96% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بأرباح نحو 4.59 مليار ريال في الربع الثاني من 2022.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن ارتفاع صافي أرباح البنك في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات وانخفاض في صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة.

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وارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 7.3% نتيجة لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، وارتفاع دخل من رسوم خدمات مصرفية، وارتفاع الدخل من تحويل عملات أجنبية، وزيادة دخل الاستثمارات بجانب انخفاض في مصاريف العمليات الأخرى.

وانخفض إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان بنسبة 11.5% بسبب انخفاض مصاريف الموظفين، وإطفاء موجودات غير ملموسة، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى وصافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان المتوقعة.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، ارتفع صافي أرباح البنك الأهلي السعودي بنسبة 42.35% إلى نحو 13.81 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 9.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2021.

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