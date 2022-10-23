اليوم.. بدء تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في أسهم "صناعة الورق" الجديدة

أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن بدء فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أن تاريخ بداية فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة اليوم الأحد 23 أكتوبر، ونهاية فترة تداول حقوق الأولوية 30 أكتوبر، فيما تنتهي فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة 2 نوفمبر 2022.

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وأضافت أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت بتاريخ (17 أكتوبر 2022م).

وأشارت إلى أنه يرجى من المستثمرين الذين لا يرغبون في الاكتتاب التنبه على أهمية بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة التداول لكيلا يتعرضوا لانخفاض في قيمة محافظهم الاستثمارية نتيجةً لعدم الاسـتفادة مـن حقـوقهم بـالبيع أو بالاكتتاب.