تداول السعودية تعلن إلغاء إدراج أسهم "ساب للتكافل" بعد الاندماج مع "ولاء للتأمين"

أعلنت تداول السعودية، اليوم الأحد، عن إلغاء إدراج أسهم شركة ساب للتكافل في السوق وذلك بنهاية عمل يوم الخميس الماضي الموافق 20 أكتوبر 2022.

وفي سياق متصل أعلنت شركة ولاء للتأمين، اليوم، عن إدراج أسهم العوض الخاصة بصفقة الاندماج والصادرة لصالح مساهمي شركة ساب للتكافل المستحقين.

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وأوضحت شركة ولاء للتأمين، في بيان على "تداول السعودية"، أنه قد تم استكمال إجراءات إتمام صفقة الاندماج مع "ساب للتكافل".

يشار إلى أن البنك المركزي السعودي، وافق على اتفاقية الاندماج الملزمة بين شركة ولاء للتأمين التعاوني مع شركة ساب للتكافل "ساب للتكافل".

وقالت الشركتان في بيان، إن نفاذ صفقة الاندماج لا يزال خاضعا لعدد من الشروط الإضافية من ضمنها الحصول على الموافقات النظامية المتبقية وموافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في الشركتين على إتمام صفقة الاندماج.

واتفقت الشركتان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية "صفقة الاندماج".

كانت الشركتان قد اتفقتا على الاندماج من خلال تبادل الأوراق المالية عبر قيام شركة ولاء بإصدار نحو 0.6005 سهم مقابل كل سهم مصدر في شركة ساب للتكافل "معامل المبادلة" لصالح المساهمين المستحقين في شركة ساب للتكافل (أي المساهمين المالكين للأسهم المصدرة في شركة ساب للتكافل بتاريخ النفاذ، وذلك مقابل نقل كافة أصول والتزامات شركة ساب للتكافل إلى شركة ولاء، دون تسديد أي مقابل نقدي، وذلك وفقاً لنظام الشركات واللوائح التنفيذية لهيئة السوق المالية، بما في ذلك لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقواعد الادراج، ولوائح البنك المركزي السعودي ذات الصلة.