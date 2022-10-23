دخل العمليات يصعد بأرباح بنك الرياض 18.5% لـ 1.8 مليار ريال في الربع الثالث

أظهرت النتائج المالية الأولية لبنك الرياض ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 18.5% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 1.83 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 1.54 مليار ريال في الربع المماثل من 2021.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن ارتفاع الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات قابله جزئيًا ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات.

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وأضاف البنك أن الارتفاع في إجمالي دخل العمليات يعود بشكل رئيسي لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية، وصافي دخل الأتعاب والعمولات، ودخل العمليات الأخرى، فيما كان هناك انخفاض في صافي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة، وتوزيعات الأرباح وصافي دخل المتاجرة.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح بنك الرياض بنسبة 13.5% في الربع الثالث من العام الحالي، مقابل 1.61 مليار ريال أرباح البنك في الربع الثاني من 2022.

وارتفع صافي أرباح بنك الرياض بنسبة 13.2% في التسعة أشهر الأولى من 2022، إلى نحو 4.99 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 4.41 مليار ريال أرباح البنك في الفترة المماثلة من 2021.