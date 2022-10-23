اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بنك الرياض مناسبة
بنك الرياض
بنوك السعودية

دخل العمليات يصعد بأرباح بنك الرياض 18.5% لـ 1.8 مليار ريال في الربع الثالث

ويربح 5 مليارات ريال في 9 أشهر من 2022

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت النتائج المالية الأولية لبنك الرياض ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 18.5% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 1.83 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 1.54 مليار ريال في الربع المماثل من 2021.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن ارتفاع الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات قابله جزئيًا ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات.

وأضاف البنك أن الارتفاع في إجمالي دخل العمليات يعود بشكل رئيسي لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية، وصافي دخل الأتعاب والعمولات، ودخل العمليات الأخرى، فيما كان هناك انخفاض في صافي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة، وتوزيعات الأرباح وصافي دخل المتاجرة.

أرباح مصرف الراجحي ترتفع 15% إلى 4.3 مليار ريال في الربع الثالث شركات بنوك السعودية أرباح مصرف الراجحي ترتفع 15% إلى 4.3 مليار ريال في الربع الثالث

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح بنك الرياض بنسبة 13.5% في الربع الثالث من العام الحالي، مقابل 1.61 مليار ريال أرباح البنك في الربع الثاني من 2022.

وارتفع صافي أرباح بنك الرياض بنسبة 13.2% في التسعة أشهر الأولى من 2022، إلى نحو 4.99 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 4.41 مليار ريال أرباح البنك في الفترة المماثلة من 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
طفلة تونسية وحيدة على قوارب الموت طفلة تونسية وحيدة على قوارب الموت
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط