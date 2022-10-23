سوق السعودية
سبكيم تشتري 1.1 مليون سهم خزينة بـ 53.5 مليون ريال
خلال الفترة من 31 يوليو 2022 وحتى 20 أكتوبر 2022
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أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، اليوم الأحد، الانتهاء من عملية شراء 1.1 مليون سهم خزينة بقيمة 53.5 مليون ريال.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أن عملية الشراء خلال الفترة من 31 يوليو 2022 وحتى 20 أكتوبر 2022م وبما لا يتعارض مع اللوائح التنفيذية لهيئة السوق المالية.
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وأضافت "سبكيم" أن متوسط سعر الشراء للسهم بلغ 48.52 ريال للسهم، وتحتفظ الشركة حتى الآن بعدد 8.21 مليون سهم كأسهم خزينة وبمتوسط سعر شراء يبلغ 24.35 ريال للسهم.
وأشارت إلى أنه ليس من المتوقع أن يكون هناك أثر مالي جوهري قد يؤثر على القوائم المالية للشركة نتيجة لعملية الشراء.
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