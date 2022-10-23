شركة Seqoon تنهي جولة تمويل أولية بالتعاون مع بنك مصر

أعلنت شركة Seqoon الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا العقارية وتوفير خدمات الملكية المشتركة للعقارات، عن نجاحها في جمع 500 ألف دولار أميركي في جولة تمويل أولية "جولة ما قبل التأسيس" بدعم من بنك مصر، وذلك من خلال البرنامج التجريبي للبنك لدعم الشركات الناشئة المبتكرة في مصر. وخصصت الشركة هذا التمويل لتنمية قدرات ومهارات فريقها وتطوير منصتها الرقمية لتقديم أفضل الخدمات بالسوق المصري.

تهدف شركة Seqoon إلى إرساء مفهوم جديد للتملك والاستثمار العقاري يعد هو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك من خلال تمكين مجموعة من العملاء من امتلاك أسهم في الوحدة العقارية الواحدة لقضاء العطلات (من 1/8 إلى 1/2 أسهم الوحدة) مع الاستمتاع بالامتيازات الكاملة للملكية العقارية، وأطلقت Seqoon خدماتها في مدينة الجونة كأول وجهة ملكية مشتركة لها.

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وانضمت شركة Seqoon إلى برنامج بنك مصر لتسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة، الذي يهدف إلى دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech)، من خلال توفير حزمة من الخدمات التسويقية والاستشارية والاستثمارية وتوفير مساحات عمل للشركات وفرص شراكات مع البنك، بما في ذلك خدمات التدريب والإرشاد والتوجيه من قبل خبراء متخصصين دوليين.

ويرجع تأسيس شركة Seqoon وإطلاق هذا المفهوم الجديد للتملك إلى دراسة أثبتت للمهندسيّن عمر الدسوقي ومحمد الخطيب "وهما من الخريجين الجدد" أن سوق العقارات يمثل 10.3%، من الناتج المحلي الإجمالي لمصر اعتبارًا من عام 2020. وأن متوسط الزيادة في أسعار الوحدات العقارية في أماكن قضاء العطلات في مصر يبلغ نحو 15%، كل عام. وأن معظم هذه الوحدات تُترك شاغرة 90%، من العام دون استثمار، وهو ما شجعهما على تأسيس أول منصة ملكية مشتركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أكد المهندس عمر الدسوقي أن منصة Seqoon تهدف إلى إحداث ثورة في مفهوم التملك العقاري لوحدات قضاء العطلات وتمكين العملاء من الاستثمار الأمثل لملكياتهم وذلك عبر مفهوم الملكية المشتركة التي تتيح فرصاً استثمارية كبيرة بطرق أكثر ذكاءً واستدامة لا يوفرها المفهوم التقليدي للتملك. وأوضح أن العديد من مستخدمي Seqoon يبحثون عن ملكية مشتركة ليكونوا قادرين على الاستثمار في العقارات الأكثر قيمة وبتكلفة أقل، وهو ما يؤكد أن الملكية المشتركة توفر فرص الاستثمار والمعيشة الفاخرة وتساعد الجميع على اتخاذ قرارات مستدامة، حيث تتولى Seqoon إدارة العقار على مدار العام وتنظيم فرص الاستثمار وقضاء العطلات بين الملاك المشتركين.

جدير بالذكر أن مفهوم الملكية المشتركة المبتكر من قبل شركة Seqoon يشرف عليه فريق قانوني من أكبر مؤسسات المحاماة في مصر لجعل الملكية المشتركة مجدية ومتوافقة مع النموذج القانوني للملكية.

وتوفر الشركة نظام جدولة فريد وسهل الاستخدام يضمن استفادة جميع الملاك المشتركين، كما تعتزم Seqoon توسيع نشاطها ونطاق خدماتها بوجهات أخرى على البحر الأحمر مثل مدينة دهب، وكذلك الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط بحلول عام 2023.