نمو أرباح "سدافكو" في الربع الثالث 60% إلى 86 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) تحقيق أرباح صافية في الربع الثالث من 2022، بلغت قيمتها 86.1 مليون ريال، مقابل 53.7 مليون ريال، في الربع الثالث من 2021، بنمو 60.4%.

ونمت أرباح شركة "سدافكو" على أساس فصلي بنسبة 53%، حيث كانت في الربع السابق 56 مليون ريال.

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وأرجعت الشركة السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 31% مدفوعة بأنشطة العودة إلى المدرسة وفتح مراكز بيع جديدة، نمت أرباح شركة #سدافكو على أساس فصلي بنسبة 53% حيث كانت في الربع السابق 56 مليون ريال والمنتجات المبتكرة ؛ و زيادة مبيعات المجمدات.

كما أدت هذه المبادرات الي مبيعات متزايدة لجميع أصناف المنتجات فقد ارتفعت قيمة مبيعات الحليب (28%) والآيسكريم (25%) ومعجون الطماطم (28%) كما ساهمت مجموعة مليكوما في زيادة المبيعات بنسبة 90% بسبب الزيادة في أسعار السلع.

وتم تحقيق هامش ربح 32.2% مقابل 30.5% للعام الماضي نتيجة لزيادة أسعار البيع وزيادة التركيز على بيع المنتجات ذات هامش الربحية الأعلى وذلك بشكل رئيسي للآيس كريم وكفاءة الإنتاج لمصنعي جدة من خلال التشغيل الآلي والاستعانة بأفضل المصادر المقننة للمواد الخام.

كما انخفضت مصاريف البيع والتوزيع كنسبة مئوية من المبيعات (11.5% مقابل 14.4% العام الماضي) ، بينما ارتفعت كقيمة بمقدار 3.9 مليون ريال وذلك بسبب الزيادة في الأنشطة المتعلقة بالمبيعات مثل توظيف بائعين جدد ومصروف الاستهلاك لمركبات البيع الجديدة والثلاجات وما إلى ذلك.

وتراجعت المصاريف الإدارية والعمومية كنسبة مئوية من المبيعات (4.2% مقابل 5.2% العام الماضي) بينما ارتفعت القيمة بمقدار 1.8 مليون ريال بزيادة قدرها 6.8% والتي تعكس الزيادة المتصاعدة في معدلات التضخم. العناصر الرئيسية لهذه الزيادة تتمثل في المصاريف المتعلقة بالموظفين.

وارتفع إيراد التمويل بمقدار 4 ملايين ريال مقارنة بالعام الماضي كنتيجة لارتفاع معدلات الفائدة على الودائع. كما ارتفعت تكلفة التمويل بمقدار 29.5 مليون ريال كنتيجة لارتفاع القيمة العادلة لخيار حق البيع مدفوعة بالأداء التشغيلي الإيجابي لمجموعة مليكوما بقيمة 17 مليون ريال (مقارنة بـــ 26 مليون ريال في الربع الأول) وخسائر فروق العملة نتيجة انخفاض سعر الصرف للعملة البولندية (زلوتي) والتزامات الإيجار بمبلغ 12.5 مليون ريال.

وذكرت الشركة أن مصروف الزكاة وضريبة الدخل انخفض بمقدار 2.7 مليون ريال مقارنة بالعام الماضي بسبب الأثر الإيجابي للضريبة المؤجلة على مصروف خيار حق البيع.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، نمت أرباح "سدافكو"، 55%، إلى 142.4 مليون ريال، مقابل 91.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2021.