سوق أبوظبي
أرباح أبوظبي التجاري ترتفع 25% إلى 1.59 مليار درهم في الربع الثالث
بأفضل من توقعات المحللين
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ارتفعت الأرباح الفصلية لبنك أبوظبي التجاري بـ25% لتصل إلى 1.59 مليار درهم.
وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين عند 1.460 مليار درهم.
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وعزى البنك ارتفاع الأرباح نتيجة لارتفاع إيرادات الفوائد بـ68% لتسجل 3.72 مليار درهم.
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