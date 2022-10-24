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سوق أبوظبي

أرباح أبوظبي التجاري ترتفع 25% إلى 1.59 مليار درهم في الربع الثالث

بأفضل من توقعات المحللين

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأرباح الفصلية لبنك أبوظبي التجاري بـ25% لتصل إلى 1.59 مليار درهم.

وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين عند 1.460 مليار درهم.

وعزى البنك ارتفاع الأرباح نتيجة لارتفاع إيرادات الفوائد بـ68% لتسجل 3.72 مليار درهم.

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