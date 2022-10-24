أرباح "العربي الوطني" ترتفع 38.5% إلى 921 مليون ريال بالربع الثالث
و2.28 مليار ريال أرباحه في 9 أشهر
أظهرت النتائج المالية الأولية للبنك العربي الوطني عن ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 38.5% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 921 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 665 مليون ريال أرباح البنك في الربع المماثل من 2021.
وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الارتفاع في الأرباح الفصلية على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي أرباح تحويل عملات أجنبية وصافي دخل أتعاب وعمولات وصافي دخل العمليات الأخرى وتوزيعات أرباح وصافي مكاسب من الأدوات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل وصافي دخل المتاجرة وانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.
وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي ربح البنك العربي الوطني بنسبة 30.08% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 708 ملايين ريال في الربع الثاني من 2022.
وارتفعت أرباح البنك العربي الوطني بنسبة 32.56% في التسعة أشهر الأولى من 2022، إلى نحو 2.28 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 1.72 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2021.
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