أرباح بنك الجزيرة في الربع الثالث ترتفع 13.8% إلى 232.7 مليون ريال

أعلن بنك الجزيرة تحقيق صافي أرباح في الربع الثالث من 2022، بلغت 232.7 مليون ريال، بزيادة نسبتها نحو 13.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث حقق البنك أرباحا قدرها 204.5 مليون ريال.

وتراجع صافي أرباح بنك الجزيرة بنسبة 9.74% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح 257.8 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

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وأوضح البنك في بيان على "تداول السعودية" اليوم الاثنين، أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع الربع نفسه من العام السابق، يعود إلى ارتفاع صافي الدخل بنسبة 14% بشكل رئيسي بسبب الانخفاض في مصاريف العمليات بنسبة 5% وذلك يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان ومخصص الانخفاض في العقارات الأخرى ومصاريف الاستهلاك والإطفاء قابله ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ورواتب الموظفين.

وأضاف أن دخل العمليات سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.3% وذلك بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في الدخل من توزيعات الأرباح وصافي دخل تحويل العملات وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية وصافي ربح الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل ، قابله انخفاض في صافي دخل التمويل والاستثمار وصافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 11.32% ليصل إلى 865.3 مليون ريال، مقارنة بنحو 777.3 مليون ريال أرباح الفترة المماثلة من 2021.